Nach nur 17 Jahren ist vom Bahnhof-Neubau die Rede

„Stimmt nicht“, heißt es aus der Pressestelle der ÖBB. Es gebe keinerlei Pläne für einen neuen Bahnhof in Wels. Adaptierungen würden laufend vorgenommen und seien auch in Zukunft geplant. Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP) würde eine Neuerrichtung durchaus begrüßen: „Ein Neubau bei gleichzeitigem Ausbau der Weststrecke würde Sinn machen. Die S-Bahn von Wels nach Linz mit Haltestellen in den Stadtteilen Lichtenegg und Pernau benötigt einen leistungsfähigen Bahnhof.“