Unser Burgenland hat nun offizielle Weingläser

Zwei Dutzend Experten der Branche und Szenekenner saßen Donnerstag im Martinsschlössl in Donnerskirchen beisammen wie bei einer Weinverkostung. Tatsächlich ging es diesmal aber nicht um die Suche nach dem besten Tröpferl, sondern nach dem Glas, in dem die vinophilen Genüsse des Burgenlandes am besten duften und schmecken.