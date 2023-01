Super-G der Damen in Cortina - ab 10.15 Uhr LIVE

Steigert sich Siebenhofer vor den Augen von „Cortina-Königin“ Renate Götschl weiter, könnten letztlich doch WM-Einsätze in der Kombination, im Riesentorlauf und den beiden Speed-Disziplinen herausschauen. Besser als 16. (Lake Louise) war sie heuer in der Abfahrt aber noch nie. „Ich bin unter Zugzwang. Aber so weit will ich nicht denken: Es sollen die fahren, die in Form sind.“ Sie traue sich jedenfalls auch ein Ergebnis samt schöner Schlagzeile zu, betonte Siebenhofer in dem Wissen, dass am Kitzbühel-Wochenende Großtaten dafür notwendig sind. „Für einen Seitenvermerk wird es schon reichen.“