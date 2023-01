Linzer „Gartenstadt“ steht im Februar im Fokus

Seit fast 16 Jahren wird nun schon diskutiert, was mit 18 Häusern der historischen Arbeitersiedlung in der Sintstraße passiert. Rückblick: Die Stadt plädierte damals dafür, die 1931 von Stadtbaudirektor Curt Kühne errichtete Gartenstadt, ein Dokument des frühen kommunalen Wohnbaus, abzureißen, doch das Bundesdenkmalamt stemmte sich dagegen. 2020 veräußerte die GWG dann den überwiegenden Teil des Areals an die Strabag Real Estate, die ein Jahr später mit „Superblock“ die Architekten präsentierte, die die im Dornröschenschlaf befindliche „Gartenstadt“ schließlich in die Neuzeit transferieren sollten.