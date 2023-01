KPÖ-Stadtrat Eber sieht sich als „echter Grazer“

Wer in der Landeshauptstadt Gemeinde- oder Stadtrat sein will, muss dort auch seinen Hauptwohnsitz haben, so sieht es die Wahlordnung und das Statut der Stadt Graz vor. Nun hat Finanzreferent Eber seinen Hauptwohnsitz zwar in Graz gemeldet, laut einem Artikel der Grazer „Woche“ belegen aber Beobachtungen von Nachbarn, dass der Politiker wesentlich mehr Zeit in seinem Haus samt Garten als in der Stadtwohnung verbringt.