„Corsage“ als Oscarfilm: Schaden für Österreich?

„Hier wird Kindesmissbrauch verharmlost“

In „Corsage“ mimt Teichtmeister Kaiser Franz Joseph. Dass der Film als Österreichs Kandidat für den Auslandsoscar nicht proaktiv aus dem Rennen genommen wurde, spaltet die Gemüter. Während die einen das Werk nicht durch die Taten einer Person schmälern lassen wollen, sehen andere die Entscheidung als Farce: „Die Trennung von Person und Rolle ist unmöglich.“ - „Hier wird der Missbrauch von Kindern verharmlost.“ - „Der Umgang schadet dem Ansehen Österreichs.“ So der Tenor in Österreichs Foren ...