Salzburg feiert Heimsieg gegen den KAC

Red Bull Salzburg ist in der ICE-Eishockeyliga rasch wieder zum Siegen zurückgekehrt. Zwei Tage nach der Niederlage in Villach gewann der Meister am Sonntag zu Hause gegen den KAC nach einer dramatischen Schlussphase mit 4:3 nach Verlängerung. Die Black Wings Linz feierten mit einem 5:0 gegen Schlusslicht Vorarlberg ihren höchsten Saisonsieg.