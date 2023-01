Heiße Rapid-Aktie Hedl: „Habe keinen Stress“

„Werde lauter!“

Ja, die Aktie Niklas Hedl ist in die Höhe geschnellt. Im Sommer 2024 läuft sein Vertrag aus, Rapid will unbedingt verlängern, noch ist nichts passiert. „Kein Stress, ich habe ja noch eineinhalb Jahre“, sagt der Torhüter gelassen. Typisch für den 21-Jährigen. „Werde lauter, schrei sie an“, bekam er in den letzten Monaten oft von Rapids Goalie-Coach Macho zu hören. Laut Hedl ein Lernprozess: „Ich habe auch im Tor gebraucht, aber bin so ruhig, fast schüchtern.“ In allen Lebenslagen.