Gestürzt - Goggia verzichtet auf Start am Sonntag

Skirennläuferin Sofia Goggia wird nach ihrem Sturz am Samstag auf den zweiten Weltcup-Super-G am Sonntag in St. Anton (11.15 Uhr/live ORF 1) verzichten. Die Italienerin, die in diesem Winter die beiden Abfahrten in Lake Louise und eine in St. Moritz gewonnen hat, unterzog sich nach Informationen ihres nationalen Verbandes in Mailand einem MRT und CT des rechten Knies, Schäden wurden keine festgestellt.