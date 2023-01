Belle And Sebastian: Ein bisschen Spaß muss sein

Eine gute Freundin/Musikerkollegin hatte Murdoch erzählt, dass sie Belle-And-Sebastian-Songs aus dem Zimmer ihrer Teenager-Tochter hörte, was dem Songwriter der Schotten einen ordentlichen Boost verpasste, wie er dem „NME“ im Interview erzählte. „Wir sind so lange im Geschäft, dass du langsam realisierst, deine Fans sind zu alt, um jedes Mal aufs Neue zu einer Show zu kommen. Aber dann kommst du plötzlich drauf, dass auch jüngere Menschen deine Musik hören, was einfach nur toll ist.“ Das erklärt die ungemeine und ungefilterte Spielfreude, die Songs wie „Give A Little Time“, „When We Were Very Young“ oder „The Evening Star“ durchziehen. Auch wenn man es punktuell fast zu gut meint. Die Single-Auskoppelung „I Don’t Know What You See In Me“ gräbt sich zwar erfolgreich in die Gehörgänge, die seichte Pet-Shop-Boys-Schlagseite ist dann aber selbst für die fröhlichen Indie-Hippies aus den Highlands eine leichte Spur zu viel.