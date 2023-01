Rauschen in Niederösterreichs Wahl-Schilderwald

Es hat sicher auch mit der derzeit großen Politikverdrossenheit zu tun, dass sich die Bürger immer mehr über den Schwall an Wahlplakaten aufregen. Ein Disco-Wirt aus dem Bezirk Krems in Niederösterreich geht sogar weiter und ortet in diesem Wahlschilder-Wald eine Ungleichbehandlung gegenüber den Wirtschaftstreibenden. Verwunderung auf „Krone“-Anfrage gibt es indes bei ÖVP und SPÖ.