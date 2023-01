Budapest: Tödlicher Messerangriff auf Polizisten

Große Trauer bei der Polizei

Die Polizei des Landes trauert um den 29-jährigen Kollegen, der im Februar 30 Jahre alt geworden wäre. An den Polizeigebäuden in Ungarn wurden am Freitag im Andenken an Peter B. schwarze Fahnen aufgezogen. Ministerpräsident Viktor Orban hat sich sowohl im Radio als auch auf Facebook zum Ableben des 29-Jährigen gemeldet und sein tiefstes Mitgefühl mit Freunden und der Familie zum Ausdruck gebracht. „Wir müssen unsere Polizisten wertschätzen!“, schrieb der Regierungschef auf seiner Facebook-Seite (siehe oben).