„Kleine Paschas“: CDU-Chef verteidigt Äußerung

Merz will Profil der CDU schärfen

Merz kündigte zugleich eine Profilschärfung der CDU an. „Wir werden die CDU jetzt neu positionieren in zentralen politischen Fragen.“ Er wolle, dass die Partei ihre „wirtschaftspolitische Kompetenz zurückgewinnt“. Zugleich sollten Wirtschaft, Energie und Klima nicht mehr als „getrennte Themen“, sondern als Einheit betrachtet werden.