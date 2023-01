Drosten gesteht: „Maske nicht mehr so effizient“

„Gewisse Gefahr“ durch Virusausbreitung in China

Drosten sieht durch die explosionsartige Ausbreitung des Coronavirus in China „eine gewisse grundsätzliche Gefahr“. Derzeit gebe es keinerlei Hinweis darauf, dass sich das Coronavirus in China so verändere, dass es die menschliche Immunität umgehen könne. Es bekomme dort aber derzeit durch die große Ausbreitung die Chance, zu neuen Lösungen zu kommen, die menschliche Immunität zu umgehen. Deshalb sei die Situation „unwägbar“. Drosten sagte, „wir werden in wenigen Wochen sehen, ob da etwas Neues entstanden ist.“