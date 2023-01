Fernwärme: „Plötzlich zahle ich nur die Hälfte“

In seiner Verzweiflung wandte sich S. an die „Krone“, die über den Fall berichtete und Wien Energie kontaktierte. Der Pensionist kann sich die Steigerung nicht erklären, am Verbrauch könne es nicht liegen. „Ich wohne alleine, heize nicht viel und nur in einem Zimmer“, schildert S. Auch das Warmwasser laufe nicht rund um die Uhr.