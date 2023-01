Grippe grassiert weiterhin in Österreich

Wie berichtet, gab es in Oberösterreich zwei Todesfälle bei Kindern in Verbindung mit der „echten“ Grippe (Influenza) zu beklagen. Hinzu kommen laut Aussendung des Kepler-Universitätsklinikum Linz von Montag gefährliche Folgeerkrankungen. Ein betroffenes Kind schwebe aufgrund einer Herzmuskelentzündung in akuter Lebensgefahr, weitere leiden als Folge der Grippe an Gehirnentzündungen bzw. dem Guillain-Barre-Syndrom (akute aufsteigende Lähmungen).