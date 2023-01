Zwei Kinder starben in Oberösterreich an Influenza

Die Grippewelle 2022/23 ist aufgrund der weitgehenden Separation in den vergangenen beiden Jahren so hoch wie nie. Aktuell werden im Kepler Universitätsklinikum in Linz sehr viele Kinder und Jugendliche stationär betreut. Zwei Kinder starben bereits in Verbindung mit der echten Grippe, ein weiteres schwebt in Lebensgefahr.