„Wir lassen sicher keine Plätze bei der WM offen“

Titelverteidiger gesetzt

Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, will er die Herausforderung annehmen. „Ich empfinde die Situation auch als Chance“, unterstreicht der Coach, der in Wengen zumindest sechs Athleten an den Start schicken wird. „Wir werden im Weltcup nie auf uns zur Verfügung stehende Startplätze verzichten.“ Dasselbe gelte auch für die Weltmeisterschaft in Courchevel (Fra) im Februar. „Auch in Abfahrt und Super-G, wo wir dank Titelverteidiger Vincent Kriechmayr fünf Tickets haben, werden wir die Quote auf jeden Fall voll ausnutzen.“