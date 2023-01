Staunen über ManU: „Menschesta kummt z´Fuaß!“

Und bewiesen das auch, in dem sie vom "Wirtshaus zur Bum’s - das alle Gastteams verköstigt hat - zu Fuß in die Bezirkssporthalle gingen. In der es dann aber für ManU - wie für Dortmund, Stuttgart, Slavia Prag, Winterthur und, und, und - nix zu gewinnen gab: Gegen FC Bayern 1:4, gegen FSG Mainz 0:2 - damit war schon vor der Zwischenrunde alles vorbei. Sieger? Am Ende Mainz dank dem Final-2:1 gegen Sturm Graz. Und natürlich Esternbergs Nachwuchs.