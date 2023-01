Vonn: „Für Shiffrin ist der Himmel die Grenze!“

Vonn feierte 2018 im Alter von 33 Jahren ihren 82. Sieg im Weltcup, Shiffrin erreichte diese Marke mit ihrem Erfolg im Riesentorlauf von Kranjska Gora als 27-Jährige. „Ich wusste von Anfang an, dass sie diejenige sein würde, die alle Rekorde bricht. Aber dass sie das in einem so jungen Alter schafft, ist wirklich beeindruckend“, rühmte Vonn ihre einstige Rivalin.