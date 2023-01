Reporter: Keine Beweise für 600 tote Ukrainer

Finnischer Auslandskorrespondent: „Ein bisschen seltsam“

Was Antti Kuronen, Auslandskorrespondent des finnischen Rundfunksenders Yle, dort sah, fasste er kurz in mehreren Tweets zusammen. Beweisfotos gab es ebenfalls dazu. Unter anderem schrieb Kuronen zum Schulgebäude: „Es ist ein bisschen seltsam, dass es nicht einmal abgeriegelt ist. In der Früh sahen Einheimische nicht einmal irgendwelche Rettungskräfte in der Nähe.“ „Es befindet sich ein großer Krater vor der Schule, es gibt aber keinen direkten Treffer. Laut dem Militär war die Schule leer“, so Kuronen weiter.