Historisch! Real Madrid ohne Spanier in Startelf

121 Jahre hat Real Madrid alt werden müssen, doch heute ist es so weit gewesen: Erstmals in ihrer seit 1902 währenden Vereinsgeschichte haben die „Königlichen“ ein offizielles Spiel OHNE einen einzigen gebürtigen Spanier in der Startelf begonnen! Geholfen hat‘s freilich nichts, die Mannen von Trainer Carlo Ancelotti haben mit einem 1:2 bei Villarreal wichtige Punkte im Meisterkampf verspielt …