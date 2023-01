Vom Spital direkt in die Landarztordination

20 Jahre im Spital tätig

Sie war 20 Jahre lang im Krankenhaus Kittsee tätig und hat dort auch ihre Ausbildung zur Allgemeinmedizinerin und Internistin absolviert. Für die Gesundheit anderer zu sorgen war schon in ihrer Kindheit ihr Wunsch. Auch dass sie einmal eine Praxis übernehmen könnte, wusste sie von Anfang an. „Schon in meiner Lehrpraxis habe ich gesagt, ich könnte mir vorstellen, die Ordination einmal zu übernehmen“, so die Medizinerin. Dann ist sie allerdings in die Heimat ihres Vaters, nämlich nach Kittsee, zurückgekehrt und 20 Jahre lang im Krankenhaus geblieben.