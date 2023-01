Herzog bei Sprint-EM-Mehrkampf zur Halbzeit Dritte

Im Männer-Sprint kam der Österreicher Ignaz Gschwentner über 500 m unter 20 Konkurrenten in 37,08 Sekunden auf Platz 19, über 1.000 m wurde der 20-Jährige in 1:14,09 Minuten 20. Gesamt ist er 19., es führt der Niederländer Hein Otterspeer. Am Samstag greift der Tiroler Gabriel Odor im “großen" Mehrkampf an. Nach 500 m, 5.000 m und 1.500 m möchte er in den Top acht stehen, um auch über 10.000 m dabei sein zu können.