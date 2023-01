Rodel-Team kämpft mit Gesundheit und Fitness

Die Weihnachtspause ist vorüber und der Rodel-Weltcup-Tross setzt seine Saison mit einem Doppelpack in Sigulda fort. Am Samstag und Sonntag sowie in der Woche darauf stehen zwei Weltcups sowie auch die Europameisterschaften auf dem Programm. Österreichs so stark in die Saison gestartete Equipe hat ihre bereits vor Weihnachten eingetretene Grippewelle immer noch nicht überwunden. Die Hälfte des Teams kämpft mit Gesundheit und Fitness.