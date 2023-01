Talente-Mangel? „Am Ende muss ich Kopf hinhalten“

Das war vorherzusehen! Als viele der Ski-Teams bereits am Weg zur Besichtigung der Piste in Zagreb waren, kam mittags die Nachricht von der FIS: „Aufgrund des warmen Wetters und des Windes am Abend wird der Nachtslalom abgesagt.“ Beim ersten Rennen am Mittwoch waren auf der schlechten Piste ja 28 von 63 Läuferinnen gar nicht ins Ziel gekommen.