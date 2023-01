Feiern Sie Action-Hochzeit mit Jennifer Lopez

Die Redewendung Shotgun Wedding ist Teil der amerikanischen Folklore. In Liedern und Geschichten soll damit seit dem 18. Jahrhundert der Eindruck vermittelt werden, der Vater der schwangeren Braut erzwinge die Eheschließung mit vorgehaltener Waffe. In der Filmgeschichte können aber auch gewalttätige Ausschreitungen während einer Hochzeit damit gemeint sein. So auch in der neuen Action-Komödie mit Hollywood-Superstar Jennifer Lopez.