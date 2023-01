Mordanklage: 20-Jährige zu Tode vergewaltigt

Man kannte sich gut, führte eine Art „Freundschaft-Plus“. Auch in jener Nacht vom 18. auf den 19. Juni 2022 machte sich die junge Frau ein Treffen mit dem Erstangeklagten in seiner Wohnung aus. Sie holte den 25-Jährigen sogar noch von einer Firmenfeier ab. In Wien-Floridsdorf - dem Wohnort des jungen Mannes - trank man zu dritt Alkohol. Auch der 30-jährige Zweitangeklagte befand sich zu dem Zeitpunkt in der Wohnung.