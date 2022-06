Tote im Gemeindebau: Opfer sexuell missbraucht

Im Zusammenhang mit der getöteten 20-Jährigen, deren Leiche am Sonntagvormittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf aufgefunden wurde, gibt es Hinweise, dass Samantha F. vor ihrem Ableben missbraucht worden sein dürfte. Bei der Obduktion wurden massive Verletzungen im Unterleib festgestellt. Zwei Verdächtige sitzen nun in U-Haft!