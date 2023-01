Streit gipfelt in Sabotage an einem Politiker-Auto

Kritik an Predigt in Kirche

Vorausgegangen war eine Kritik an einer Predigt von Pfarrer emeritus Franz Peter Handlechner in der Stadtpfarrkirche. Der Geistliche soll sinngemäß gemeint haben, dass die vergiftete politische Atmosphäre beschämend und beängstigend sei. Im Hintergrund agierende einflussreiche Männer würden durch hassgeleitete Aktionen vor allem SP-Bürgermeisterin Ines Schiller schaden wollen. Mathes stempelte das als ein Spiel mit dem Feuer ab. „Die Geschichte lehrt uns, dass sich Pfarrer nicht einmischen sollen.“