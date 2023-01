Was tun Sie gegen Massentierhaltung?

In einem Punkt sind wir uns alle einig: Massentierhaltung sollte nicht unterstützt werden. Spätestens seit der Aufdeckung des Vereins gegen Tierfabriken (VGT) in einem steirischen AMA-Hühnermastbetrieb, ist das Thema Nutztierhaltung wieder in aller Munde. Veganer predigen seit Jahren ihre Lebensweise, doch für Otto Normalverbraucher ist der Weg oft steinig. Fehlende Zeit oder Geldsorgen machen es vielen auf den ersten Blick unmöglich, auf Bioprodukte oder vegane Alternativen zurückzugreifen. Wie schaffen Sie es trotzdem, bei der Ernährung mit Ihrem moralischen Kompass im Einklang zu bleiben? Teilen Sie Ihre besten Tipps, Rezepte und Alternativen mit uns und unseren Lesern, wir freuen uns auf Ihre Kommentare!