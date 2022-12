Nach Hühner-Skandal: Rewe-Chef kritisiert AMA

Vergangene Woche deckte der Verein gegen Tierfabriken (VGT) die skandalösen Zustände in einem steirischen Hühnermastbetrieb auf (wir haben berichtet). Ein Video, in dem ein Teleskoplader lebende Tiere zermalmte, machte ebenso die Runde wie Bilder von Hühnerleichen in einem Maisacker.