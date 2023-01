ER soll der neue James Bond werden

Mit Brad Pitt in „Bullet Train“ zu sehen

Zwar ist der 32-jährige Brite längst nicht so bekannt wie etwa Henry Cavill, der ebenfalls Chancen auf die Rolle haben könnte. In seiner Karriere konnte Taylor-Johnson sein Können aber schon in zahlreichen Hollywoodfilmen unter Beweis stellen. So spielte er in den „Avengers“-Filmen den Pietro Maximoff, war in „The King‘s Man“ mit von der Partie und stand zuletzt mit Brad Pitt für den Actionfilm „Bullet Train“ vor der Kamera.