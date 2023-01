Nordische Kombination: ÖSV-Quintett fällt aus

Das österreichische Weltcup-Team in der Nordischen Kombination hat für das anstehende Wettkampf-Wochenende in Otepää fünf Ausfälle zu verzeichnen. Nach einem dreitägigen Trainingskurs am kommenden WM-Ort Planica zwischen Weihnachten und Neujahr meldeten sich Stefan Rettenegger, Mario Seidl, Martin Fritz, Christian Deuschl bzw. Eva Hubinger krank. Obwohl zum Teil wieder genesen, verzichtet das Quintett auf den Trip nach Estland. Dort stehen fünf Bewerbe auf dem Programm.