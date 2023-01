Ticketpreise, Schnee, etc.: Ende des Wintersports?

Die hohen Temperaturen in Österreich lassen die Skipisten dahinschmelzen - Skifahren ist kaum noch möglich. Die Wettervorhersagen für den Jänner schauen auch trüb aus. Dazu kommen noch die hohen Preise für Liftkarten, die für viele Bürger nicht mehr leistbar sind. Auch die Anzahl an Unfällen beim Wintersport hat diese Saison deutlich zugenommen. Finden Sie, der Wintersport hat in Österreich noch Zukunft oder ist er gefährdet? Wir sind auf Ihren Kommentar dazu sehr gespannnt!