Iggy Pop: Lebende Legende zwischen Prunk und Punk

Bald live in Wien

Alles in allem ist „Every Loser“ ein unpeinliches Alterswerk einer lebenden Legende, das sich weder in seinen Punk-, Grunge- oder Alternative-Zitaten verhebt, noch den ach so gerne oberkörperfreien Hauptprotagonisten auf der Peinlichkeits-Slackline tänzeln lässt. Iggys Stimmvolumen ist bissig und voll wie in den Glanzzeiten, die Gäste tun ihr Möglichstes, um ihrem Idol gerecht zu werden und Watt versteht es geschickt, die Stärken und historisch gewachsenen Vorteile von James Newell Osterberg so in Szene zu setzen, dass man weder von Ausverkauf, noch von Abgesang reden muss. Man darf gespannt sein, wie die neuen Songs live funktionieren. Den einen oder anderen hat Iggy möglicherweise am 14. Juli im Gepäck, wenn er für die Red Hot Chili Peppers im Wiener Happel-Stadion eröffnet. Unter www.oeticket.com gibt es noch Karten und weitere Infos für das Rock-Highlight im kommenden Sommer.