Arbeitslosenquote auf niedrigstem Wert seit 2008

Jugendarbeitslosigkeit geht weiter zurück

Betrachtet man die Arbeitslosigkeit nach Geschlecht, so waren Ende 2022 150.875 Frauen und 223.996 Männer arbeitslos oder in Schulung. Im Vergleich zum Vorjahr ist damit sowohl bei Frauen mit -17.331, als auch bei Männern mit -10.176 ein deutlicher Rückgang der Arbeitslosigkeit zu verzeichnen. Insgesamt waren Ende Dezember 104.990 Personen ab 50 Jahren beim AMS arbeitslos gemeldet. 2021 lag dieser Wert bei 116.948 Personen, 2019 bei 116.203 Personen. Die Jugendarbeitslosigkeit liegt derzeit bei 56.130 Personen und ist damit im Vorjahresvergleich ebenfalls um 918 Personen gesunken. „Ähnlich wie eine längere Dauer der Arbeitslosigkeit kann auch höheres Alter die Vermittlung am Arbeitsmarkt erschweren. Deshalb ist es positiv, dass es 2022 gelungen ist, die Zahl der Arbeitslosen ab 50 Jahren um 11.958 Personen zu senken. Um auch die Jugendarbeitslosigkeit weiter zu senken, legen wir 2023 gemeinsam mit dem AMS einen Schwerpunkt auf die Förderung von jungen Menschen am Arbeitsmarkt“, so Kocher.