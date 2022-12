Zoll zog 660.000 Euro Falschgeld aus dem Verkehr

2019 lag die Jahresbilanz noch bei 19.760 Euro in neun Fällen, bei einem durchschnittlichen Aufgriffswert von rund 2195 Euro. 2020 ging diese Summe etwas zurück: In 31 Fällen wurden 15.350 Euro an falschen Euroscheinen aus dem Bargeldverkehr gezogen. 2021 waren es zwar wieder weniger Aufgriffe (16), dafür mit Euro 112.480 eine deutlich höhere Gesamtsumme. 2022 wird diese Zahl bei weitem übertroffen: Bis November gab es 49 Aufgriffe mit einem durchschnittlichen Wert von rund 13.552 Euro.