„Wie hoch soll ich noch mit den Preisen gehen?“

Energiekosten sechsmal so hoch

Geschockt waren auch Roland und Werner Tschiedel, die das Gasthaus Ziegelwerk in Wimpassing betreiben, als ihnen ihr Berater die zu erwartenden Kosten für Strom und Gas im kommenden Jahr vorrechnete. Mussten sie dank eines günstigen Tarifs bisher 20.000 Euro pro Jahr zahlen, so werden es ab Februar wohl 121.000 Euro sein - so zumindest war der Stand im Oktober. Plötzlich die sechsfachen Energiekosten zu haben, sei für einen jungen, mittleren Betrieb wie das Ziegelwerk eine Katastrophe, meint Roland Tschiedel.