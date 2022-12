So kommen Sie billig & bequem über Nacht ans Meer

Für 39 Euro nach La Spezia

Günstige Preise treiben die Kunden auch in den Weihnachtsferien zum Bahnschalter. Komfort- und Sparschienentickets werden angeboten. Ein Trip nach La Spezia ist etwa schon ab 39 Euro zu haben. Um 19.18 Uhr geht es am Südbahnhof in Wien mit Zwischenstopps in Klagenfurt und Villach los. Ankunft in der ligurischen Hafenstadt ist um 11.10 Uhr. „Dann kann man ausgeruht und entspannt die Stadt erkunden. Auch ein Schlafwagen-Deluxe mit zwei Betten und eigener Toilette und Duschmöglichkeit ist buchbar.“