Sternstunden und emotionale Erdbeben: Das war 2022

Was kommt auf uns zu?

Eine neue Zeitrechnung beginnt schließlich mit dem Jahr 2023. Mitten in der Krise und steigenden Preisen in allen Lebensbereichen will das Burgenland seine Vorreiterrolle auf dem Energiesektor, im Klimaschutz und in sozialen Belangen weiter stärken. Die „Krone“ wird einen Blick in die Zukunft werfen.