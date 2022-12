Österreich hat durchschnittlich viele Beschäftigte

Bei der Beschäftigungsquote lag Österreich im Vorjahr an der 23. Stelle von 30 Vergleichsländern. Die Quote in Vollzeitäquivalenten würde seit 20 Jahren stagnieren, während die Vollzeitbeschäftigung in den meisten anderen europäischen Ländern stets zugenommen habe, hieß es. Bei den 25- bis 44-Jährigen zeigt sich hierzulande ein ausgeprägter Unterschied zwischen Frauen und Männern.