Steht Mbappé wegen Messi vor Flucht zu Barcelona?

Ein Schuldenberg so hoch wie der Mount Everest, in der Vorsaison ein Verlust im Ausmaß von rund 481 Millionen Euro und auch sportlich gesehen läuft es etwa mit dem Aus in der Champions-League-Gruppenphase nicht optimal - und trotzdem hat man beim FC Barcelona offenbar nichts vom früheren Selbstbewusstsein verloren. Wie die spanische Sportzeitung „Mundo Deportivo“ berichtet, sollen die „Blaugrana“ nun hinter Frankreichs Superstar Kylian Mbappé her sein Und das, obwohl dessen Klub Paris St.-Germain dem Vizeweltmeister ein 400-Millionen-Euro-Preissschild umgehängt hatte ...