51 Kilo Cannabis auf Südautobahn sichergestellt

Die Drogen, die in Österreich einen Verkaufswert von mehr als 500.000 Euro hätten, konnten mit Unterstützung des Zolls gefunden werden. „Das mobile Kontrollteam des Zollamtes setzte dafür ein Röntgenfahrzeug ein, mit dem die 51 Kilo Cannabis festgestellt und lokalisiert wurden“, so die Polizei weiter. „Die festgenommenen Polen verweigerten bislang die Aussage und wurden in eine Justizanstalt eingeliefert.“ Die weiteren Ermittlungen sind noch im Gange.