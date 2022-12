Papst bittet um Gebet: Benedikt XVI. „sehr krank“

Vor Weihnachten noch guter Dinge

Der 95-jährige Benedikt XVI. lebt seit seinem überraschenden Abtritt im Februar 2013 in einem Kloster im Vatikan. Franziskus hatte ihn vor Kurzem besucht. „Ich besuche ihn oft und bin von seinem klaren Blick erbaut. Er lebt in Kontemplation. Er hat einen guten Sinn für Humor, er ist klar, sehr lebendig, er spricht leise, aber er folgt dem Gespräch. Ich bewundere seine Klarheit. Er ist ein großer Mann“, so Franziskus in einem Interview mit der spanischen Tageszeitung „ABC“ am 18. Dezember.