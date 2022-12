Gaspreis auf tiefstem Stand seit Kriegsbeginn

Europäisches Erdgas kostet am Großhandel derzeit so viel wie vor dem Kriegsbeginn im Februar. Am Mittwoch lag der Preis für niederländisches Erdgas bei 76,18 Euro pro Megawattstunde. Als wesentlicher Grund für den fallenden Gaspreis gelten milde Temperaturen, die den Verbrauch an Erdgas vergleichsweise niedrig halten. Beim Endverbraucher ist allerdings wohl keine Entspannung zu erwarten.