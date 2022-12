„Schwarzes Gold“ aus Teichen steht hoch im Kurs

Fünf Teiche

In seinen fünf großen Teichen sowie drei Hälterbecken in Mariasdorf im Bezirk Oberwart wachsen hunderte sibirische und russische Störe auf. Schermanns nachhaltige Pflege der Naturjuwele bringt neben ausgezeichneten Fischfilets in erster Linie exquisiten Kaviar hervor.