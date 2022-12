Susanne (55): Mit neuem Mut wieder durchgestartet

Schweren Herzens musste ihr Mann die damals 52-Jährige kündigen. Doch was nun? Susanne Flatz hatte zwar viele Fertigkeiten und Erfahrungen vorzuweisen, aber leider keine formale Ausbildung. Ein Jahr lang war sie arbeitslos, sie bewarb sich einige Male, aber nie wurde etwas daraus. Ihre Mankos: das Alter und die fehlende Ausbildung. „Ich hing damals wirklich in der Luft“, sagt die sympathische Frau heute. „Ich habe nicht gewusst, wie es weitergehen soll und vor allem nicht, in welche Richtung ich gehen soll, so ganz ohne Ausbildung.“