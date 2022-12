Das waren die kuriosesten Geschichten Salzburgs

Dieses Jahr würden viele – abgesehen von manch privat freudigen Ereignissen – am liebsten möglichst rasch vergessen. 2022 zerrte an unser aller Nerven. Zum Jahresanfang schien die Corona-Pandemie überwunden. Die Hoffnung auf den großen Aufschwung währte allerdings nur kurz. Der russische Präsident Wladimir Putin ließ seine Truppen Ende Februar in der Ukraine einmarschieren. Und stürzte damit die gesamte Welt in ungeahnte Turbulenzen.