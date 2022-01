Nach Corona-Video von Wut-Oberst: Polizei schweigt

In Salzburg sind laut Behördenangaben mittlerweile mehr als 80 Prozent aller Polizisten geimpft. Die 3G-Pflicht am Arbeitsplatz werde „streng kontrolliert“, versichert man. Zuletzt sollen auf den Anti-Corona-Demos in Salzburg immer wieder vereinzelt Polizisten in Zivil mitgelaufen sein. „Wir können und wollen ihnen das sicher nicht verbieten“, heißt es dazu seitens der Exekutive.